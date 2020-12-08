Melik Gökçek'ten yolsuzluk belgelerini açıklayan Mansur Yavaş'a tehdit

08 Aralık 2020 Salı, 13:04

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) yaşanan tartışmalara dahil olarak Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan tehditlerde bulundu.

ABB meclisinde süresinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AKP’li Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AKP’liler tepkilerini masalara vurarak gösterirken, Mansur Yavaş, “Masaya çıkıp tepinin isterseniz” dedi. ABB Başkanı Yavaş, 3 trilyon TL civarındaki yolsuzluk dosyalarını açıklayacağını söylemesi üzerine tartışmalar yaşanmış ve Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri salonu terk etmişti. Bunun üzerine Yavaş, bu yolsuzluk iddialarını düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşmıştı.

Eski başkan Gökçek ise ABB Meclisi'nde yaşanan tartışmaları gerekçe göstererek Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Gökçek, "Bak Mansur, başkanlık makamında oturup despotluk yapmaya çalışıyorsun. AK Partililer aslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler... Ya kendiliğinden o mecliste yola geleceksin ya da yola getirileceksin" diyerek Yavaş'ı hedef alan tehditlerde bulundu.