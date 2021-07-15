Memleket Partisi'nin ilk kurultayı 18 Eylül'de yapılacak

15 Temmuz 2021 Perşembe, 15:15

Usluer, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Rize'de yaşanan sel ve heyelan nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınması konusunda değerlendirmelerde bulunan Usluer, "akademinin ortak duruşuna saygısı" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Usluer, bundan sonraki süreçte de akademinin geleneğine saygı duyulmasını istedi.

Beş yıl önce 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasının ülke için bir fırsata dönüştürülebileceğini ancak iktidarın bunu kendisi için fırsata çevirdiğini ileri süren Usluer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni anayasa oluşturulmasının bu "fırsatçılığın eseri" olduğunu iddia etti.



Partisinin il ve ilçe kongrelerine ilişkin süreci paylaşan Usluer, "10 Ağustos'ta ilçe kongrelerimiz bitecek. 31 Temmuz'da il kongrelerimiz Ankara'dan başlayacak. 3 Eylül'de de il kongrelerimiz tamamlanmış olacak. 18 Eylül'de Ankara'da ilk kurultayımızı gerçekleştireceğiz" dedi.