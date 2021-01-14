Menemen'de AKP'nin ilk işi: Erdoğan fotoğrafı asıldı, top atışı yapıldı

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:45

İzmir'in Menemen İlçesi'nde CHP ve İYİ Parti'nin tüm itirazlarına rağmen tekrar ettirilen kuranın ardından Belediye Başkanvekilliği koltuğuna oturan AKP'li Aydın Pehlivan'ın ilk icraatı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükçe bir fotoğrafını makama getirmek oldu. Başkanvekilliği iptal edilen CHP'li Deniz Karakurt ise dün akşam ilçede 5 pare havan topu da atıldığını belirterek, "Adaleti, valiyi baskı altında tutmuşsunuz. Hilele bir seçim kazanmışsınız bir de top atıyorsunuz. Bu neyin sevinci" diye tepki gösterdi.

Menemen'de aylar süren belirsizliğin ardından dün tekrar ettirilen kurayı kazanıp Belediye Başkanvekili seçilen AKP'li Aydın Pehlivan, partililerle birlikte sabah namazını kıldıktan sonra belediye binasına yürüdü. Pehlivan ve beraberindekiler, yanlarında getirdikleri büyükçe bir Erdoğan fotoğrafı ile birlikte belediye başkanlığı makamına geçti. Burada, kurayı çeken İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'dan görevi teslim alan AKP'li Pehlivan, koltuğa oturdu. Pehlivan, tek tek partililerin tebriklerini kabul etti.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler CHP cephesinde tepki çekti. İlk kurada başkanvekili seçilen ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ile görevi devretmek durumunda kalan CHP'li Deniz Karakurt AKP'lilere sert çıktı. AKP'nin kurayı kazandığının açıklanmasının ardından dün akşam saatlerinde Menemen'de 5 pare top atışı yapıldığını aktaran Karakurt, "Adeleti, valiyi baskı altında tutmuşsunuz. Hileyle bir yeri ele geçirmişsiniz. Hileli bir seçim kazanmışsınız. Bir de top atıyorsunuz. Bu neyin sevinci. Bizi, kendimizin bile çağırmadığı davulcularla yürüdük diye eleştirmişlerdi. Kendileri hiç sıkılmadan top atıyor" dedi.

Karakurt, seçim sonuçlarına ilişkin açılan davanın henüz sonuçlanmadığını vurgulayarak, "Şu an yapılan işlem hukuksuzdur. Ortada kazanılmış seçim yok. 55 bin oy aldığımız Menemen'de bu yapılan harketler bizi çok incitti" diye konuştu.