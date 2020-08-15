Mensah Beşiktaşlı oldu

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:43

Beşiktaş, Kayserispor’dan Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor’dan Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş, Ganalı orta saha oyuncusu için Kayserispor'a 500 bin Avro kiralama ücreti ödeyecek. Öte yandan Mensah’ın 4.5 milyon Avro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Tarafların sözlü olarak anlaşmaya vardığı, hafta içerisinde transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.