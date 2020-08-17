Mensah imzayı attı
Beşiktaş ve Kayserispor kulüpleri arasındaki anlaşmanın ardından Ganalı orta alan oyuncusu Nevzat Demir tesislerinde imzayı attı.
Beşiktaş, Mensah'la sözleşme imzaladı.
Beşiktaş ve Kayserispor kulüpleri arasındaki anlaşmanın ardından Ganalı orta alan oyuncusu Nevzat Demir tesislerinde imzayı attı.
Mensah Galatasaray ile de temas halindeydi.
Video Haberler
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!