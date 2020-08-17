Mensah imzayı attı

Beşiktaş ve Kayserispor kulüpleri arasındaki anlaşmanın ardından Ganalı orta alan oyuncusu Nevzat Demir tesislerinde imzayı attı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:40
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Beşiktaş, Mensah'la sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ve Kayserispor kulüpleri arasındaki anlaşmanın ardından Ganalı orta alan oyuncusu Nevzat Demir tesislerinde imzayı attı.

Mensah Galatasaray ile de temas halindeydi.


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