Meral Akşener: İlk gitmesi gereken bu ucube sistemdir
Meral Akşener: "İşsizliğin bitmesi için, açlığın bitmesi için, adaletsizliğin bitmesi için ilk gitmesi gereken de, bu ucube sistemdir."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemine eleştirilerde bulundu.
İşsizliğin, açlığın ve adaletsizliğin bitmesi için en başta 'ucube' diyerek nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı sisteminin bitmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Bu sistem, işsizlik getirdi, açlık getirdi, adaletsizlik getirdi" dedi.
Akşener'in sistemi hedef alan sözleri şöyle:
Bu sistem, işsizlik getirdi, açlık getirdi, adaletsizlik getirdi. İşsizliğin bitmesi için, açlığın bitmesi için, adaletsizliğin bitmesi için... Velhasıl, milletimizin iyiliği için, ilk gitmesi gereken de, bu ucube sistemdir."
Bu sistem, işsizlik getirdi, açlık getirdi, adaletsizlik getirdi.— Meral Akşener (@meral_aksener) June 20, 2020
İşsizliğin bitmesi için,
Açlığın bitmesi için,
Adaletsizliğin bitmesi için,
Velhasıl milletimizin iyiliği için,
ilk gitmesi gereken de, bu ucube sistemdir. pic.twitter.com/OwBVI7NwcS
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