Meral Akşener: "Kim ne der diye düşünmedik"

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Meral Akşener, 104 emekli amiralin Montrö bildirisi üzerine yaptığı "Zevzeklik" yorumu üzerine "Kim ne der kim ne düşünür diye düşünmeden hakkın ve hakikatin yanında durduk" dedi.

Akşener "Bugün, vesayete kafa tutuyormuş gibi yapanlar, 28 Şubat’ta masaların altına saklandığında da, biz yine dimdik duruyorduk" diye konuştu.

Emekli amirallere seslenen Akşener, "Türkiye’ye dair endişeleri olanların, bu endişeleri, zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmelidir" diye belirtti. Akşener devamında, "Vesayetin üniformalısına da cübbelisine de karşıyız" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyaset olanı biteni okuyabilme, gerçeği gösterebilme sanatıdır. Yaşananları doğru analiz etmek yetmez, akıntıya karşı kürek çekmeyi de gerektirir. O yüzden siyaset dürüstlük, kararlılık ister. Biz kutlu millet davasının neferleriyiz. En büyük gücümüz de milletimize asla yalan söylememek, hakikatten ayrılmamaktır. Şahsi menfaat hesaplarıyla değil, millet yolunda siyaset yapanlar hakkı söyler, hakikati söyler.

Son dönemde bir modadır aldı başına gidiyor, gece vakti ortalığı karıştırma modası... İstifa eden bakan mı dersiniz, görevden alınan bürorat mı, feshedilen anlaşmalar mı dersiniz... Gece uykusu kaçan ne yapsam da ortalığı karıştırsam diye iş başına geçiyor, bedelini ödemek de milletimize düşüyor. Bu modanın son örneği olarak Cumartesi gece yarısı 104 emekli amiral bir bildiri paylaştılar. İktidar darbe edebiyatıyla 4 gün daha milletin dertlerini konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri partisinin grubunda konuşacak grubunda konuşmakta zorlanan küçük ortağa yeni bir malzeme çıktı. Millet iradesinin gasp edildiği, getirdikleri kanun reddedildi ya, dünden itibaren görüşmeye açılan kanunla ilgili tutumlar, konuşmalar, farkındalar ortadan kalktı. Kanunu konuşanlar var mı? Bunun milli irade gaspı olduğunu...

'Biz söz de karar da milletindir' diyenleriz. Vesayetin üniformalısına da, cübbelisine de, lacivert takımlısına da karşı durduk. Durmaya devam edeceğiz. Millet seni oraya sarayda sefa sür diye oturtmadı. Allah aşkına bir kez olsun eşin, dostun, yandaşın yerine milletimize faydan olsun."



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