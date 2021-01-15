Meral Akşener koronavirüs aşısı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs aşısı yaptırdı.

DHA
15 Ocak 2021 Cuma, 12:23
Meral Akşener koronavirüs aşısı oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daveti üzerine koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. 

Twitter hesabından aşı yaptırdığını duyuran Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."


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