Meral Akşener ve esnaf arasında ilginç diyalog
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde esnafı ziyaret edip sorunları dinlerken ilginç diyaloglar yaşandı.
Akşener, esnafla sohbet ederken notlar aldı ve notları Salı günü grup konuşmasında okuma sözü verdi. Bu sırada Akşener ile bir yurttaş arasında şu konuşma geçti.
-Sayın genel başkanım seni bekliyoruz. Emekli değilim, niye olayım, yüzde 4 zam veriyor. Yüzde 8’i dörde bölüyor. Mazot aldı gitti. Gübre alıyor gidiyor. TC’yi bıraktı, para yok kimlik al dedi, kimlikten para topladı. Şimdi ehliyeti çıktı. Bu ne bizim böyle halimiz başkanım. Etme, biz sana güveniyoruz.
-Akşener: Allah razı olsun
-Masaya vuracak sensin yani
-Akşener: Allah razı olsun
-Bunun için burada kanımızın son damlasına kadar sana mücadele ediyoruz.
-Akşener: Sağol sağol
-Bir yerde kızıyordum niye kızdım, dediler ki o terbiyesiz bizim terbiyesiz. MHP’nin Genel Başkanı yuvana dön yuvana. Genel Başkanın önüne taş atarken yuvana dön demiyordun. Şimdi çıkıyorsun yuvana dön. evet dönüyorum deseydin, genel başkanım ben ülkücüydüm.
-Akşener: Abim gibisin, rahmetli abim gibisin
-Onun için genel başkanım gitseydin benden eyvallah diyecektim
-Ama ne dedin şartım var, Şu şartla giderim dedin şartımı kabul edersen. Brova dedim
-Akşener: Abi adın ne?
-Satılmış
-Akşener: Satılmış abi ben abilerimin yüzünü katiyen yere indirmem
-Biliyorum
-Akşener: Sağolasın, asla
-Emeklinin tepesine vuruyor, konuşma.. Niye konuşmayayım ben?
AKŞENER'İN PASTANE ZİYARETİNDE DE ŞU DİYALOGLAR YAŞANDI
-Akşener: Diyelim ki günlük 50 müşteriniz vardı, 55’e mi çıktı 45’e mi düştü
-20’ye düştü
-Akşener: Çokmuş oğlum
-Gün geliyor hiç olmuyor bile.
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