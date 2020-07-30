Meral Akşener'den 'EYT' mesajı: "Bu bayram da EYT'lilere bayram yok"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunlarının görüşülmediğini belirten bir paylaşımda bulundu. Akşener paylaşımında, "Bu bayram da EYT'lilere bayram yok" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Ekim 2020 tarihine kadar tatile giren TBMM'de hükümetin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sorunlarını görüşmediğini belirterek, "Bu bayram da EYT'lilere bayram yok" dedi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Akşener, "Meclis tatile girdi ama iktidar EYT'liyi yine görmedi, yine duymadı. Yani bu bayram da EYT'liye bayram yok" ifadelerini kullandı.
Meclis tatile girdi ama iktidar EYT'liyi yine görmedi, yine duymadı.— Meral Akşener (@meral_aksener) July 29, 2020
Yani bu bayram da #EYTliyeBayramYOK...
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