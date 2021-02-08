Mercedes, Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 14:45

Mercedes, 2021 sezonu için 36 yaşındaki İngiliz pilot Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mercedes, 7 kez Formlula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton ile 2021 sezonu için sözleşme imzalandığını açıkladı. 5 sezondur Formula 1’de şampiyonluğu bırakmayan Mercedes ile İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2021’de de birlikte yarışmaya devam edecek. Mercedes konuyla ilgili resmi duyuru yaparken, İngiliz basınında yer alan haberlerde Hamilton’ın 40 milyon Sterlin kazanacağı belirtildi.



