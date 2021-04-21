Mercedes mühendisi Andrew Shovlin: "Red Bull'un gerisindeyiz"
Formula 1'de Mercedes Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin, gelişme kaydetmedikleri sürece Red Bull'un şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.
Sezonun ikinci yarışı Emilia Romagna GP’de kötü bir yarış günü geçiren Mercedes’te mühendislerin mevcut aracın Red Bull’un gerisinde olduğunu düşündüğü ifade edildi. Takımın Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin’in ESPN’de yer alan demecinde Red Bull’dan daha yavaş olduklarını söyledi.
“GELİŞEMEZSEK KAYBEDECEĞİZ”
Andrew Shovlin, “Kazanacak arabamız olsun ya da olmasın Max’in zaman zaman ne kadar baskı yarattığını biliyorum. Lewis’in sektör derecelerine baktığımızda bunun gerçekten yakın olduğunu hissettik. Şu anda yeterince iyi değiliz. Eğer aracı hızlı bir şekilde geliştiremezsek şampiyonluğu kaybedeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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