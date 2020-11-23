Merih Demiral, İtalya'da manşetlerde: 'Yeni bir çağ başlayabilir'
İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etmişti. Mücadelede Cristiano Ronaldo iki gol atarken, gollerden birinin asistini milli stoper Merih Demiral yaptı.
Yaptığı asistin yanı sıra savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, İtalyan spor gazetelerinde manşetleri süsledi.
"SAVUNMANIN TÜM SORUMLULUĞUNU ALDI"
Calciomercato şu ifadelere yer verdi: “Türk futbolcu tüm savunmanın sorumluluğunu aldı. İlk golün asistini yaptı, bir vuruşu direkten döndü. İlk yarı olduğu gibi ikinci yarıda da dominant bir görüntü sergiledi. Cagliari maçında belki de yeni bir tarihin sayfalarını gördük. De Ligt-Demiral çağı başlayabilir.”
La Gazzetta dello Sports ise, “Demiral ve De Ligt birlikte çok az maçta oynadılar. Ancak bu karşılaşmada Juventus savunmasının gelecekteki ikilisi olabileceklerini gösterdiler.” dedi.
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