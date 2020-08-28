Merkel: AB ülkeleri Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü

28 Ağustos 2020 Cuma, 13:19

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de gerçekleştirdiği yıllık konferansta, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin olarak, "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" dedi.



Konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de konuştuklarını ifade eden Merkel, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada da, "Yunanistan ve Kıbrıs’a onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik, zira söz konusu olan onların hakları" demişti.

Merkel, Eylül ayındaki olağanüstü AB Konseyi'nde Türkiye ile ilişkilerin derinlemesine ele alınacağını duyurdu.











