Merkel, Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin bir sonraki AB zirvesinde görüşüleceğini açıkladı

20 Kasım 2020 Cuma, 04:55

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Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa'yla yaşanan gerilimin artması sonucunda, yaz aylarından bu yana Birlik'in yaptırımları gündeme almasını erteleyen ve Yunanistan ve Türkiye'nin kıta sahanlığı sorununu çözmesi için arabulucu olan Merkel, ilk kez yaptırımların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye'nin tartışmalı sularda sondaj yapan gemileri için NAVTEX ilanlarını uzatmasıyla ilgili "Olaylar umduğumuz gibi gelişmedi" diyen Merkel, bir sonraki zirveyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin tartışmalı sularda doğal gaz arayışını, 10 Aralık'ta yapılacak bir sonraki AB zirvesinde masaya yatırma konusunda uzlaştık. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. O zamana kadar yaşanacak gelişmeleri izleyeceğiz ve ona göre bir karar vereceğiz. Şu an başka bir şey söyleyemem ama bugüne kadar olayların umduğumuz şekilde gelişmediğini söyleyebilirim."

BBC

BORRELL: TÜRKİYE'NİN KIBRIS'LA İLGİLİ SON ADIMLARI TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Zirve öncesinde düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki söyleminin AB ile tansiyonu yükselttiğini söyledi:

"Ankara, bu tavrının Birlik'ten kopuşunu derinleştirdiğini anlamalı. Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili son açıklamaları ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olmayan adımları, tansiyonu daha da yükseltiyor. Pozitif gündeme dönüş için Türk tarafında temelden bir tavır değişikliği gerekiyor. Biz pozitif gündeme dönmeyi umuyoruz."

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetim, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin sahilini ve bazı yollarını açmış, 15 Kasım günü tek taraflı ilan edilen ve sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar da Kapalı Maraş'a gitmişti.

Erdoğan burada, yıllardır müzakere masasında konuşulan federasyon değil, "İki devletli çözüm" çağrısı yapmış ve ADA'nın çevresindeki doğalgaz kaynaklarına erişim için "diplomasi oyunlarına daha fazla taviz vermeyeceklerini" söylemişti.

Getty Images Erdoğan, 15 Kasım'da Kapalı Maraş bölgesindeydi

Bir süredir AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları görüşmeye hazır olduğunu hatırlatan Borrell, "Zaman daralıyor ve biz Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz."

AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak diyalog yoluyla sorunun çözümü için çalışan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Türkiye, Aralık ayındaki AB zirvesinde kendisine yönelik yaptırımların gündeme gelmesini istemiyorsa Doğu Akdeniz'de provokasyonlara son vermesi gerekiyor." dedi:

"Aralık ayındaki zirveden çıkacak karar Türkiye'nin tavrına bağlı. Eğer Türkiye'den olumlu bir sinyal geldiğini görmezsek, Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti gibi daha fazla provokasyonlar görürsek, o zaman zorlu bir tartışmaya gireriz. O zaman Türkiye'ye yönelik yaptırımlar sorusu muhakkak yeniden gündeme gelir."