Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini % 10.25'ten % 11.75'e yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 10:19
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Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz  oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.


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