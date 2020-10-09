Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti
Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini % 10.25'ten % 11.75'e yükseltti.
Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.
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