Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti

09 Ekim 2020 Cuma, 10:19

Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.