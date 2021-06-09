Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Piyasaya 57 milyar lira verdi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 15:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle 16 Haziran vadeli repo ihalesi yaptı.

PİYASAYA 57 MİLYAR TL

Merkez Bankası bu ihaleyle piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 982 TL verdi. İhaleye 127 milyar 420 milyon lira teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, pazartesi günü de 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 981 TL vermişti.