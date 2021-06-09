Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Piyasaya 57 milyar lira verdi
Merkez Bankası, piyasaya yüzde 19 basit faizli repo ihalesiyle 57 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle 16 Haziran vadeli repo ihalesi yaptı.
PİYASAYA 57 MİLYAR TL
Merkez Bankası bu ihaleyle piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 982 TL verdi. İhaleye 127 milyar 420 milyon lira teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası, pazartesi günü de 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 981 TL vermişti.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı
- Karikatürist Kaan Ertem yaşamını yitirdi
- Esat Toklu’dan suç duyurusu