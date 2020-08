Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sert tepki

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:04

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağı açıklayarak lige alınmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e olumsuz yanıt verdi. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün Süper Lig'den çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, Süper Lig'de mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusu reddedildi.

TBF'den yapılan açıklamada, "Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü’nün ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

KARARA BÜYÜK TEPKİ

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü'nden yapılan açıklamada ise karara tepki vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun, Bakırköy Basketbol Kulübünün 30.06.2020 tarihli 682 sayılı kararıyla düşürülmesi sebebiyle, 2020-2021 sezonunda BSL de oynamak için müracaat etmiş ve belgelerini Basketbol Federasyonu'na sunmuştur. Kulübümüze eksik belge olduğuna dair usulüne uygun olarak gönderilmiş resmi bir yazı ulaşmamıştır. Üstelik, Bandırma ligden çekileli henüz bir gün olmuştur. Bu süreçte, bizzat Basketbol Federasyon başkanımız tarafından pazartesi fikstüre katılacağı söylenen kulübümüzün, yazılı ve görsel medyada da BSL'de olduğu yoğun şekilde dillendirilmiştir. Tüm Basketbol camiası, kulübümüzün BSL'de olmasından memnuniyetlerini belirtmiş ve bu karar sevinçle karşılanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi:

"Bu şartlarda ne olmuştur ki gece ansızın ligin 15 takımla oynanacağı açıklanmıştır? BSL'de oynamak için her türlü hazırlığı olan, her maçı dolu seyirciye oynayan, harikulade bir salonu olan ve üstelik tek başvurucu olan kulübümüz gecenin bir vakti neden reddedilmiştir? Pandemi nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkemizde ve dünyada, bir önceki sezonu yarıda kalmış bir lig için sanki her şey normalmiş gibi, karar olmaksızın düzenlemeler yaparak, anlık kurallar koymak, bir kaç günlük sürelerde belgeler istemek, taleplerde bulunmak ve üstelik TFF düşmeyi kaldırıp 21 takımla ligi oynatırken, bir eksik takımla lig oynatmak nedendir? Bandırma çekileli henüz bir gün olmuşken, hiç bir dayanak karar olmaksızın başvurumuzun reddedilmesi hangi talimata uygun düşmektedir? Bandırma'nın çekilmesiyle ilgili karar dahi almayan federasyon ve ancak bu şekilde doğacak bir hak için ek süre verilmesi gerekirken, bir günde kulübümüzden beklediği nedir? Gerekli süreler verilerek, bir kaç gün beklemek yerine, BSL'nin bir eksik takımla oynatılmasına neden müsade edilmiştir? Eğer bir eksiklik var ise talimatlara göre tarafımıza süre verilmesi gerekirken neden verilmemiştir? Eksik olan her ne ise hangi BSL takımında mevcuttur? Federasyon Başkanının yurt dışında olduğu ve katılmadığı bir toplantıyla bu kadar mühim bir karar niye aceleyle alınmıştır? Tek isteği basketbol oynamak ve Denizli' de basketbolun sevilmesini sağlamak olan kulübümüz hem mantığa hem hukuka aykırı olan bu karara karşı tahkime gitme kararı almıştır."

Basketbolseverler konunun siyasi tabanlı olabileceğini de iddia etti.