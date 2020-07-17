Merkez'in döviz rezervleri 50 milyar doların altına indi

17 Temmuz 2020 Cuma, 14:53

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 10 Temmuz haftasında brüt döviz rezervi, 51 milyar 344 milyon dolardan 49 milyar 611 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervi ise 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler ise 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara seviyesine gerilemiş oldu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Öte yandan, yurtdışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında net 101,7 milyon dolarlık hisse senedi, 279,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Temmuz itibarıyla 24 milyar 585,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 56,6 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 147,2 milyon dolardan 6 milyar 738,6 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,4 milyon dolarlık azalışla 330,5 milyon dolardan 325,1 milyon dolara düştü.