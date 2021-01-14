Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda seçmeli din derslerini daha çok öğrencinin tercih etmesi için adeta seferberlik başlattı

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Ortaokul ve liselerde seçmeli ders kayıtları sürüyor. Mersin’de ortaokul ve liselerde seçmeli din derslerini daha çok öğrencinin tercih etmesi için adeta seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan’ın girişimiyle il genelindeki tüm din kültürü dersi öğretmenleriyle imam hatip okulları öğretmen ve müdürlerine yönelik zoom üzerinden bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile Mersin Müftüsü Şaban Kondi’nin yanı sıra ilçe müftüleri ve İmam Hatip Platformu temsilcileri de katıldı. Prof. Dr. Baykan toplantıda “Müftülüklerden gelen vaizler yapılan konuşmalarla derslerin önemini anlatır” dedi. Mut’tan bir okul müdürü de “Din kültürü öğretmenleri camilere gelip cemaate seslensinler ve seçmeli din dersleri için aileleri ikna etsinler” önerisinde bulundu. Mersin Müftüsü Kondi de bu öneriye katıldığını belirterek, din kültürü öğretmenlerinin, cuma vaazında cemaate seslenmek için ilçe müftülükleriyle irtibata geçmelerini istedi.

EĞİTİM-SEN’DEN TEPKİ

Eğitim-Sen Mersin Şubesi toplantıyla ilgili “Öğrencinin ilgi, beceri, istekleri göz ardı edilerek tek tip insan, tek tip inanç dayatmasının somutlaşmış bir göstergesi olan bu toplantı bireyin özgür iradesinin önüne geçme çabasıdır. Bu dayatma kabul edilemez ve Eğitim Sen olarak kabul etmeyeceğiz” açıklaması yaptı.