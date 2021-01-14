Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda seçmeli din derslerini daha çok öğrencinin tercih etmesi için adeta seferberlik başlattı
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, müftülük ve MÜ İslami İlimler Fakültesi, okullarda seçmeli din derslerini daha çok öğrencinin tercih etmesi için adeta seferberlik başlattı. Üç kurumun toplantısında din öğretmenlerinin cuma vaazlarında konuşma yapması kararı alındı. Eğitim Sen; özgür, bilimsel eğitim yerine tek tip öğrenci dayatmasına tepkili.
Ortaokul ve liselerde seçmeli ders kayıtları sürüyor. Mersin’de ortaokul ve liselerde seçmeli din derslerini daha çok öğrencinin tercih etmesi için adeta seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan’ın girişimiyle il genelindeki tüm din kültürü dersi öğretmenleriyle imam hatip okulları öğretmen ve müdürlerine yönelik zoom üzerinden bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile Mersin Müftüsü Şaban Kondi’nin yanı sıra ilçe müftüleri ve İmam Hatip Platformu temsilcileri de katıldı. Prof. Dr. Baykan toplantıda “Müftülüklerden gelen vaizler yapılan konuşmalarla derslerin önemini anlatır” dedi. Mut’tan bir okul müdürü de “Din kültürü öğretmenleri camilere gelip cemaate seslensinler ve seçmeli din dersleri için aileleri ikna etsinler” önerisinde bulundu. Mersin Müftüsü Kondi de bu öneriye katıldığını belirterek, din kültürü öğretmenlerinin, cuma vaazında cemaate seslenmek için ilçe müftülükleriyle irtibata geçmelerini istedi.
EĞİTİM-SEN’DEN TEPKİ
Eğitim-Sen Mersin Şubesi toplantıyla ilgili “Öğrencinin ilgi, beceri, istekleri göz ardı edilerek tek tip insan, tek tip inanç dayatmasının somutlaşmış bir göstergesi olan bu toplantı bireyin özgür iradesinin önüne geçme çabasıdır. Bu dayatma kabul edilemez ve Eğitim Sen olarak kabul etmeyeceğiz” açıklaması yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Menemen Belediyesi'nde kura çekildi
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Menemen Belediyesi'nde kura çekildi