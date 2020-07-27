Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.

DHA
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:55
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