Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yaralı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:55

Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.



Fotoğraflar: DHA

MERSİN VALİLİĞİ: 5 ASKER ŞEHİT

Mersin Valiliği kazada 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı gören Burak Ata (18), o anları anlattı. Ailesiyle birlikte otomobille yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini kaydeden Ata, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.

AKAR MERSİN'E GİDİYOR

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin’e gidiyor.

Askerleri taşıyan otobüsün Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmiş, ilk belirlemelere göre 5 asker şehit olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin’e gidiyor.