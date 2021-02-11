Mersin’de kavşağa ‘sevgi’ adının verilmesini AKP ve MHP’liler reddetti

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başta borçlanma olmak üzere birçok teklifi Cumhur İttifakı engeline takılan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son meclis oturumunda da Cumhur İttifakı’nın vetosuyla karşılaştı.

Başkan Seçer, Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde 87 günde yapımı tamamlanan katlı kavşağa “Sevgi” isminin verilmesi teklifini meclise sundu. Seçer, “Biz 2021 yılını sevgi ve iyileşme yılı olarak değerlendirdik. Bütün hastalıkların ilacının, bütün sorunların çözüm ilacının sevgi olduğunu düşünerek bu ismi bu katlı kavşağa vermek istedik” dedi. Ancak Cumhur İttifakı üyelerinden “katlı kavşağa şehitlerin adı verilmeli” önerileri geldi. Başkan Seçer de bunun üzerine şehitlerin adlarının kentteki birçok yapıda yaşatıldığını, bundan sonra da yaşatılmaya devam edileceğini belirtti ve “Beni bu konu üzerinden sıkıştırmaya çalışmanızı, şehitler üzerinden politika yapmanızı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan oylama sonucunda katlı kavşağa “sevgi” adının verilmesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Seçer, sonuç üzerine “Sizlere tabi teşekkür edemeyeceğim. Gerçekten bugün Meclisim adına utanç duydum, bunu Mersin halkının da takdirine sunuyorum. Bu tarihe geçsin. Biz de katlı kavşağı isimsiz bırakırız. Ya da bir isim koymadan Sevgi Kavşağı diye anarız” dedi.

VALİLİKTEN Mİ CESARET ALDI?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Şubat’ta belediyeye yapılan patlayıcı ve yanıcı maddeli saldırı ile ilgili de açıklamada bulundu. Valiliğin olaydan kısa süre sonra “Saldırgan belediyede çalışırken işten çıkarılmış” şeklinde açıklama yapmasına tepki gösteren Seçer, “2015 yılında belediyeye giren ve hırsızlık, adam yaralama, polise mukavemet suçlarından kaydı bulunan saldırgan, eylemi gerçekleştirdiği saat itibarıyla belediye çalışanıdır. İşyerine devam etmediği için hakkında tutanak tutulmuştur. Saldırgan tutuklanmıştır ama ona yardımcı olan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu durum önemlidir ve ciddidir. Bunun ardından MESKİ’nin terfi istasyonlarına saldırı olmuştur. Valiliğin bu açıklamasından mı acaba bazı odaklar cesaret almıştır. Valilik saldırganı değil, kurumu, belediyeyi korumalıdır” dedi.