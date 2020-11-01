Mersin'de takla atan otomobilden sağ çıktılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobildeki 6 kişi, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

DHA
01 Kasım 2020 Pazar, 14:03
Mersin'de takla atan otomobilden sağ çıktılar
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Eski Ankara karayolu üzerinden ilçe merkezine doğru ilerleyen Nazi K. yönetimindeki 33 NTL 28 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Yol kenarında ters dönerek duran otomobilde sürücü ile yanındaki 5 kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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