Mersin'de takla atan otomobilden sağ çıktılar

01 Kasım 2020 Pazar, 14:03

Eski Ankara karayolu üzerinden ilçe merkezine doğru ilerleyen Nazi K. yönetimindeki 33 NTL 28 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Yol kenarında ters dönerek duran otomobilde sürücü ile yanındaki 5 kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.