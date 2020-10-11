Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

11 Ekim 2020 Pazar, 15:43

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Köserelli Mahallesi Devrent mevkiinde Ceyhan Koç yönetimindeki midibüs, iddiaya göre, fren boşalması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kaza sonrasında yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada, 6'sı ağır 28 işçi yaralanırken, işçilerden Bedriye Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



