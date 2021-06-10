Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

AA
10 Haziran 2021 Perşembe, 09:30
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Erdemli, Tarsus, Mezitli ve Anamur ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler