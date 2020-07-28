Mersin'in Mut ilçesinde otobüs kazasında yaralanan 15 asker taburcu edildi

28 Temmuz 2020 Salı, 17:13

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamasında, Mut Devlet Hastanesinde trafik kazası nedeniyle gözetim altında olan 15 askerin taburcu edildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla Mut Devlet Hastanesinde yaralı askerimiz kalmamıştır" dedi.



