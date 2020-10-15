Mert Hakan: Erol Bulut yenilgiyi unutturdu!

15 Ekim 2020 Perşembe, 08:46

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye transfer sürecinden bahseden yetenekli futbolcu, Erol Bulut'un sistemi, sakatlığındaki son durum, Fenerbahçe'nin son dönemdeki formu ve kadro rekabetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, bu sezon ilk 11'de yer bulamayacağı ve yedek kalabileceği hakkında yapılan değerlendirmelere de cevap verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuk olarak gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Adaptasyon sorununu iyi aştıklarını belirten Mert Hakan Yandaş, "18 transfer yapıldı. Yeni bir takım oluşturuldu. 4 haftayı iyi geçirdik. Adaptasyon sürecini iyi geçtik. Milli takım arasından sonra yavaş yavaş istediklerimizi birlikte daha kolay yapabileceğiz. Ben ilk geldiğim günden beri, yıllardır burada oynuyormuşum gibi bir hava oldu. Çok samimi bir ortam var. İçeride aile sıcaklığı var. Bunun avantajlarını bu sene çok yaşarız." dedi.

Sezonun başından şampiyon ilan edilmenin yanlış olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Erol Bulut ne istediğini bilen biri. 3 senedir çok güzel işler yapıp buraya geldi. Hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyoruz. Şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Biz bunun bilincindeyiz. Maç maç bakmaya çalışıyoruz. Her maçın farklı bir ortamı var. Daha 4. haftadan şampiyon ilan edilmek doğru değil. Maç maç geçip sonunda kupaya ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibe katılma sürecini detaylandıran Mert Hakan, "İyi ki buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben süreç içinde sessiz kaldım ama gerçekler elbet bir gün ortaya çıkar ve çıkıyor da. İlk olarak Emre ağabey ile görüştük. Ailemle paylaştım. Ondan sonrasında süreç hep Emre ağabey ile ilerledi. Emre Belözoğlu'nun yaptıkları ortada. Futbolculuğu gibi sportif direktörlüğe de iyi başladı. Bana söylediklerinden çok etkilendim. Futbolu da yeni bıraktı. Benim de küçüklükten beri idolüm." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ EN BÜYÜK ETKEN"

Transfer döneminde neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıklayan Mert Hakan, "Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Transfer sürecinde Emre ağabey ile iletişimdeydik. Başkanımızın da yaklaşımı iyiydi. Burayı seçerken hiç 'Acaba' demedim. İyi ki böyle bir süreç yaşayarak buraya geldim. Beklenti bende baskı oluşturmuyor. İyi bir sezon kampının ardından talihsiz sakatlık yaşadım. Elimden geleni verecek ve bunu taraftara hissettireceğim. Gerçek Mert Hakan'ı onlara izlettirmek istiyorum." dedi.

Fenerbahçe'de kalıcı olmak istediğini vurgulayan Mert Hakan, "Sivasspor'u UEFA Avrupa Ligi'ne götürdük. Büyük camia daha farklı. Daha çok beklenti oluyor ve performansının üstüne çıkman gerekiyor. Zaman zaman baskılar olacak ama bunların üstesinden gelip kalıcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Babasının vefatı ve futbola başlama zamanı hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Babam vefat ettikten 1 yıl sonra futbola başladım. Ailem de futbolu ne kadar sevdiğimi biliyordu. Babamın arkadaşları hâlâ bana, 'O senden daha iyi futbolcu' der. Onu gururlandırdığımı düşünüyorum. Ona verdiğim sözleri tuttum." şeklinde konuştu.

Formayı almanın zor olmasının futbolcular açısından iyi olduğunu düşünen Mert Hakan, "Burası büyük camia. Rekabet olmazsa olmaz. Her mevkinin alternatifleri oynayacak seviyede. Forma zor olmalı ki camiayı, kulübümüzü öne taşıyalım. İnşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluşur. Kendimizi sürekli hazır tutmalıyız. Bu süreçte skorlar çok önemli. Camiaya gelen herkesin, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka bir hedefinin olmadığını bilmesi çok önemli. Herkes takım için bir şeyler yapmak istiyor. Bu da çok sevindirici bir olay. İnşallah sezon sonunda ona ulaşırız." dedi.

"KAYBETMEMEYİ ÖĞRENDİK"

Maç kaybetmeme konusunda iyi durumda olduklarını dillendiren Mert Hakan Yandaş, "Yeni takımla birlikte 9 maça çıktık ve Erol Hoca ile hiç yenilmedik. Kazanmayı biliyoruz, kaybetmemeyi öğrendik. Fenerbahçe'nin uzun yıllar kazanacağı bir ekip oluştu." ifadelerini kullandı.