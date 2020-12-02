Mert Hakan Yandaş’tan, Rıza Çalımbay paylaşımı
Fenerbahçe’nin futbolcularından Mert Hakan Yandaş, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Geçen sezon Sivasspor’da ter döken ve sezon başı Fenerbahçe’ye transfer olan genç futbolcu Mert Hakan Yandaş, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Yandaş, sosyal medya hesabından Rıza Çalımbay ile yan yana olduğu fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:
“Geçmiş olsun Rıza Çalımbay hocam.”
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