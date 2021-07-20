Messi ile Ronaldo arasındaki rekabette yeni boyut
Messi kupa sevincini Instagram'dan paylaştı ve fotoğrafı 20 milyon beğeni rekorunu aşarak 19.8 milyon beğenisi bulunan Ronaldo'yu geçti.
Copa America'da zafer finalde Brezilyalı deviren Arjantin'in olurken Lionel Messi, milli takım ile ilk kupasını kazanmıştı.
Yıldız futbolcu uzun süre beklediği şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Lionel Messi kupa sevincini Instagram'dan paylaştı ve fotoğrafı 20 milyon beğeni rekorunu aşarak sosyal medya platformunda en çok beğenilen spor fotoğrafı oldu.
Önceki rekor, 19,8 milyon beğeni ile Diego Maradona'nın ölümünden sonra efsane isme saygı duruşunda bulunan Cristiano Ronaldo'ya aitti.
Video Haberler
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban’ın yerine yeni transfer
- Dilipak'tan Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
- Denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı
- Erken seçim için dikkat çeken iddia: Galiba az kaldı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Öksüz o gece Akıncı'da mıydı?