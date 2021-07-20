Messi ile Ronaldo arasındaki rekabette yeni boyut

Messi kupa sevincini Instagram'dan paylaştı ve fotoğrafı 20 milyon beğeni rekorunu aşarak 19.8 milyon beğenisi bulunan Ronaldo'yu geçti.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2021 Salı, 08:39
Messi ile Ronaldo arasındaki rekabette yeni boyut
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Copa America'da zafer finalde Brezilyalı deviren Arjantin'in olurken Lionel Messi, milli takım ile ilk kupasını kazanmıştı.

Yıldız futbolcu uzun süre beklediği şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Lionel Messi kupa sevincini Instagram'dan paylaştı ve fotoğrafı 20 milyon beğeni rekorunu aşarak sosyal medya platformunda en çok beğenilen spor fotoğrafı oldu.

Önceki rekor, 19,8 milyon beğeni ile Diego Maradona'nın ölümünden sonra efsane isme saygı duruşunda bulunan Cristiano Ronaldo'ya aitti.


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