Messi'den rekor üstüne rekor

12 Temmuz 2020 Pazar, 09:14

İspanya La Liga 36. hafta karşılaşmasında Valladolid'e konuk olan F.C.Barcelona, 1-0 kazanarak lider Real Madrid'i takibini sürdürdü. Arjantinli yıldız Lionel Messi yaptığı asistle La Liga'da bir rekoru daha kırdı.

Pandemi ardından yaşadığı puan kayıpları ile liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptıran Barcelona, ligin bitimine 2 hafta kala Valladolid'e konuk oldu.

Mücadelenin 15. dakikasında Arturo Vidal'in attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona, başka gol olmayınca sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Puanını 79 yapan Katalan devi, 80 puanı bulunan ve bir maçı eksik lider Real Madrid'in arkasında ikinci sırada yer alırken, Valladolid ise 39 puanda kaldı.

Öte yandan maçtaki tek golün asistini yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2008-09 sezonundan bu yana La Liga’da bir sezonda 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu. Rekor daha önce takım arkadaşı Barcelona'nın eski kaptanı Xavi Hernandez'e aitti.