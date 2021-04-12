Mesut Özil'den Cenk Tosun mesajı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 07:25

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun talihsizliği yaşandı.





Siyah beyazlı ekibin 4-2 mağlup ettiği maçta diz kapağı yerinden çıktığı ve sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun için Fenerbahçeli Mesut Özil "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.





Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim Cenk Tosun! İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" ifadelerini kullandı.



