Mesut Özil'den Cenk Tosun mesajı
Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil Erzurum deplasmanında talihsiz bir sakatlık geçiren Cenk Tosun için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun talihsizliği yaşandı.
Siyah beyazlı ekibin 4-2 mağlup ettiği maçta diz kapağı yerinden çıktığı ve sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun için Fenerbahçeli Mesut Özil "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim Cenk Tosun! İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- Netflix belgeselindeki okyanus iddiaları doğru mu?
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Forbes'in 'dolar milyarderleri' listesine girdi
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek!
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Tartışma büyüyor! Pişmanım yatacak yerim yok
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı