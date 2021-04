Mesut Özil’den Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi

23 Nisan 2021 Cuma, 16:03

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Down sendromlu Efe Şahin’e imzalı forma gönderdi.

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal sorumluluk projeleriyle güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Özil’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gönderdiği 67 numaralı imzalı forması Amasya Taşova’da yaşayan Down sendromlu 2010 doğumlu Efe Şahin’e İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir tarafından teslim edildi. Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efe yavrumuz Fenerbahçe sevgisiyle bilinen çok özel bir evladımız. Onu mutlu ettiği ve birbirinden güzel hediyeleri yolladığı için başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz Mesut Özil’e ve bu güzelliğe vesile olanlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Özdemir, Özil’in bu tarz projelerde örnek olduğunu ve bu jestinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.