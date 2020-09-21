Mesut Özil'den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.
Minik Metehan'ın ailesi bu ücreti karşılamak için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı