Mesut Özil'den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 23:36

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Minik Metehan'ın ailesi bu ücreti karşılamak için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.