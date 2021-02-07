Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu
Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu. Yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
5 İL İÇİN UYARI
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
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