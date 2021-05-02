Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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