Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den yayınlanan hava durumu tahmin haritasına göre hafta sonuyla birlikte yurdun kuzeybatısında yağışlar etkisini artıracak, sıcaklıklar da 4-5 derece düşecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 09:06
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; İstanbul’da 18 derece dolaylarında olan sıcaklıklar hafta sonu 13 dereceye inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


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