Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli sağanak uyarısı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 14:38

Meteoroloji Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgârın kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde (Bozüyük, Pazaryeri) bugün öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yerel dolu hadisesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Antalya'da yağışın Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Kaş, Kumluca, Finike, Demre ve Manavgat ilçelerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların Isparta ve Burdur'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DUYARLI OLMALARI İSTENDİ

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "22.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı duyarlı olmaları istendi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Sinop'un güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.