Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından iki ile gök gürültülü sağanak uyarılarında bulunuldu.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Rize ve Artvin’in yerel olmak üzere gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’nin 26 Temmuz – 1 Ağustos 2020 haftasına ait tahminlerine göre ise yağışların Pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.
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