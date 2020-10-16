Meteoroloji’den 2 il için sağanak uyarısı

16 Ekim 2020 Cuma, 09:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.