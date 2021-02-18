Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri İle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2021 Perşembe, 12:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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