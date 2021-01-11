Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji; Antalya, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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