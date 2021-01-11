Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji; Antalya, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 18:38
Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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