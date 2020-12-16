Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun ve Ordu çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:24
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu kentleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan duyuruda, kentler için ani sel, su baskını, yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekildi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 21-50 kilogram düşmesi bekleniyor.

Uyarılara göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.


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