Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ve Ordu kentleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan duyuruda, kentler için ani sel, su baskını, yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekildi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 21-50 kilogram düşmesi bekleniyor.

Uyarılara göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.