Meteoroloji'den 5 il için turuncu alarm

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Trabzon’un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi, Artvin’in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde Giresun'un doğusunda, pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

TRT Haber'in aktardığına göre Meteoroloji, bölgede yaşayan vatandaşları, sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Uyarı, meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan 'renk kodu sistemi' kapsamında 'turuncu' kategoride yer aldı.

Hava durumunun tehlikeli olduğu turuncu kategoride, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülüyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Vatandaşların, çok tedbirli olması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminleri takip etmesi gerekiyor.