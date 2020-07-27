Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçmesi bekleniyor. Uyarıların 27 Temmuz saat 18:00'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın 27 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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