Dikkat! Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji uyardı... Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusuyla İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
6 İLE UYARI
Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ile Sivas çevreleri ve Kayseri'nin kuzeyinde de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı yurttaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Video Haberler
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
En Çok Okunan Haberler
- Kayıtlarda ne maske var ne de test kiti!
- Hanefi Avcı'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
- Peker’in iddiaları ardından açıklama
- Peker’in açmadığı Süleyman Soylu dosyası
- Erdoğan, Soylu ve MHP'ye kötü haber! Yüzde 75 çıktı
- Peker masaya oturma zemini arıyor
- Ergin Ataman Almanlara ateş püskürdü
- Polisin takip ettiği cemaat arşivinden Soylu çıktı
- Gözler Ankara'da... Kritik toplantı başladı
- 1 milyarlık projeye bin TL ödenek ayrıldı