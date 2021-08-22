Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- İstanbul'da ormanın ortasına gizlemişler
- Selvi'den Hocam lütfen dön açıklaması
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- Aylar sonra yeniden Süveyş'te!
- Daire 16 ortaya çıktı!
- Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördüler
- Buğra Kavuncu'ya saldırıda yeni gelişme
- Kavuncu ve Gültekin'e saldıranların avukatı aynı kişi!
- Akademisyenlerden sert tepki