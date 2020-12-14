Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 18:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.