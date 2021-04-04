Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Saat verildi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulundu.

AA
04 Nisan 2021 Pazar, 14:25
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Saat verildi
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde etkili olacak.


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