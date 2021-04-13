Meteorolojiden Marmara bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Trakya ve İstanbul'un güneyinde fırtına ve kuvvetli rüzgâr bekliyor. Yapılan açıklamada ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı uyarı geldi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi ile İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekliyor.
Son değerlendirmesine göre, rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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